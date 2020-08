La Roma a Friedkin

Il Tempo (E.Zotti) – Tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti si scriverà la storia della Roma. Intorno alle 10 di questa mattina inizierà una conference call che sancirà il passaggio da Pallotta a Friedkin. Fienga e gli avvocati del bostoniano si recheranno alla sede romane di DLA Piper davanti ad un notaio; la Roma sarà rappresentata dallo Studio Tonucci e saranno presenti anche gli advisor dello Studio Chiomenti scelti da Friedkin. Probabilmente a Londra anche Ryan Friedkin e Pallotta che firmeranno alcuni documenti. Non ci sarà Dan che seguirà la conference dal suo ufficio di Houston. Una volta ultimato il closing la fumata bianca è prevista tra le 15 e il 19 dopo l’arrivo del bonifico. Le novità più imminenti riguardano la composizione del Cda: sette degli attuali membri lasceranno la poltrona per far spazio a 5 scelti da Friedkin. Gli unci a resistere saranno il CEO Fienga e il vicepresidente Baldissoni. Il nuovo Cda sarà composto soltanto da 9 persone.