La risposta della Pro Recco a Sarri: “Sei rimasto indietro di 10 anni. I nostri giocatori ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”

Botta e risposta sui social tra Sarri e la Pro Recco. Nel post partita di Spezia-Lazio, alla domanda: ”Quanti giocatori chiederebbe a Lotito se dovesse riniziare la stagione?” Sarri ha risposto : “11 per il campionato, 11 per l’europa e 11 per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto”. Non tarda ad arrivare la risposta della Pro Recco, che commenta così un po’ su Instagram pubblicato da Sky Sport, ha scritto:

“Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P. S . E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”.