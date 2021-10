La Procura federale della FIGC attende la motivazione della Corte di appello federale per capire o meno se proporre il ricorso al Collegio di Garanzia per il caso tamponi che ha coinvolto Claudio Lotito. Fonti vicini alla Procura non nascondono “sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese“. Lo riporta l’ANSA.