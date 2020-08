La prima “trasferta” il 9 a Frosinone

Il Messaggero – Ieri la Roma non si è allenata e non ha certezze di scendere in campo oggi, ma ha già fissato due amichevoli per le prossime settimane. Il club ha comunicato la sfida contro il Benevento, 5 settembre a Trigoria, e contro il Frosinone, il 9 settembre al Benito Stirpe. Tutto rigorosamente a porte chiuse. Il programma prevede altre due amichevoli, sempre in Italia, che sono in via di definizione. Intanto tra oggi e lunedì ben 12 giocatori lasceranno Trigoria per raggiungere la nazionali che si giocano la Nations League.