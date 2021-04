“La partita più importante. Finora”. Fonseca allunga il sogno della Roma

Corriere della Sera (L.Valdiserri) – La Roma si prepara a scendere in campo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax, in quella che sarà la sfida decisiva per il prosieguo della stagione. I giallorossi, forti del vantaggio della gara disputata ad Amsterdam dove si sono imposti per 2-1, non dovranno comunque sottovalutare la partita e l’avversario. Lo sa bene Fonseca che carica la squadra in vista del match, ma che non vuole abbassare troppo la guardia. «Servirà la partita perfetta. Davanti avremo un club fortissimo. Voglio una squadra che lotti senza pensare al 2-1. I ragazzi hanno capito l’importanza di questo momento. Loro pressano alto e forte. Abbiamo analizzato la partita precedente e anche quella di domenica, ci siamo preparati per non fargli fare quello che vogliono. Se pensiamo soltanto a non subire, poi le cose potrebbero complicarsi. Sarà molto importante fare gol».