Corriere della Sera (L. Valdisseri) – C’è parametro zero e parametro zero. La Roma è costretta a pescare nella lista degli svincolati per l’accordo siglato con la Uefa sul rispetto del Financial Fair Play. Servono plusvalenze entro il 30 giugno – Ibanez è il primo nome sulla lista delle uscite, ci sono più club di Premier League interessate al brasiliano – e Tiago Pinto è stato chiaro al riguardo: questo è il momento di pensare a vendere.

La pesca giallorossa stagione 2002-2003 è stata eccellente con Dybala e Matic, arrivati a zero e most valuable players – per dirla con linguaggio cestistico -, molto meno con Belotti e Wijnaldum (che però era in prestito e sarà restituito al Paris Saint Germain). Insufficiente, ma da rivedere, il valore di Solbakken. Così va il mercato: tutti sbagliano, il più bravo è quello che commette meno errori. Escluso il norvegese ex Bodo Glimt, la carta d’identità è stata la nota comune agli acquisti: Matic 34 anni, Wijnaldum 32, Dybala e Belotti 29.

I nomi sui quali si è concentrato Tiago Pinto per la prossima stagione hanno invece un altro profilo. Uno è praticamente arruolato: Houssem Aouar, 24 anni, centrocampista ex Olympique Lione. Uno è conteso dal Milan ma vede ancora la Roma in vantaggio: Evan N’Dicka, 23 anni, difensore francese svincolato dall’Eintracht Francoforte. Il terzo è di gran lunga il più difficile da avvicinare, ai limiti del sogno: Youri Tielemans, 26 anni, centrocampista belga retrocesso dalla Premier League in Championship con il Leicester.

Sono possibili grandi investimenti per il futuro sia per l’età che per il rendimento. Aouar ha giocato 179 partite in Ligue 1 e segnato 30 gol nelle ultime sei stagioni, media abbassata solo da alcuni infortuni nell’ultimo campionato, chiuso comunque con 16 presenze e un gol.

N’Dicka ha 30 presenze, tutte da titolare e un gol, nell’ultima Bundesliga (più 9 in Champions League 5 in Coppa di Germania). Nelle ultime 5 stagioni i numeri dicono 134 partite e 10 gol. In sintesi: è un difensore che dà assolute garanzie.

Tielemans è stato un ragazzo prodigio, che ha esordito a 16 anni nel campionato belga e che in 10 stagioni tra Anderlecht, Monaco e Leicester ha messo insieme 337 presenze e 52 gol tra campionato belga, francese e inglese. In più conta 58 presenze e 5 gol con la nazionale dei Diavoli Rossi. Due anni fa ha rifiutato le proposte di rinnovo del Leicester e adesso c’è la fila davanti alla sua porta. Tra queste squadre c’è anche la Roma.