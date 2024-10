La Gazzetta dello Sport (G. Saetta) – Prestazione insufficiente dell’arbitro Davide Massa, arbitro di Roma-Inter, il quale compie diverse sbavature tra cui il mancato rosso per Bryan Cristante in occasione del contatto con Marcus Thuram:

“Al 31′ p.t. Lautaro imbuca per Thuram, che al limite dell’area cade dopo un contatto con Cristante: Massa lascia giocare ritenendolo un normale contrasto di gioco e il Var Di Bello non interviene non considerandolo chiaro errore. Ma rimangono molti dubbi, Cristante non tocca mai la palla ma solo la gamba destra del francese, fuori area: chiara occasione da gol e rosso”.

Foto: [Gabriele Maltinti] via [Getty Images]