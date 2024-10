Il Tempo (M. Cirulli) – Juric continua a sottolineare la qualità della sua squadra. Al termine della sfida con l’Inter il tecnico della Roma ha enfatizzato la prestazione dei suoi giocatori. Le sue parole:

«Abbiamo iniziato timorosi nei primi 15 minuti, fino al gol abbiamo fatto molto bene. La rete subita è stata un incidente. Non siamo stati in grado di sfruttare le occasioni che abbiamo creato e purtroppo abbiamo regalato un gol. Un peccato perché la squadra ha fatto un’ottima gara, anche se bisogna alzare il livello di pericolosità. Siamo riusciti a limitare l’Inter – ha poi concluso – è da tanto che la Roma non giocava cosi con loro, se continueremo così i risultati arriveranno sicuramente».

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]