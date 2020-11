La mandrakata della Roma, Mkhitaryan indovina il tris

La Repubblica (S. Zaino) – Edin Dzeko, dalla quarantena per il coronavirus si era raccomandato “Non posso segnare io, tocca a te“. Non si può dire che Mkhitaryan non l’abbia preso in parola. Un pomeriggio speciale, in onore di Gigi Proietti, ricordato con la scritta sulla maglia “Grazie Mandrà” e l’icona dell’attore in Febbre da Cavallo. Con un prova brillante Mkhitaryan ha distrutto il Genoa e trascinato la Roma al terzo posto. I giallorossi a Marassi hanno entusiasmato, non hanno mai perso una partita sul campo in questo campionato, così come le 7 sfide di quello precedente. Gli obiettivi sono chiari, lottare per l’ingresso in Champions, Fonseca l’ha ribadito: “Vogliamo fare meglio della scorsa stagione”.