La mamma di Zaniolo: “Sei una forza della natura, riparti da qui”

Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, sul proprio profilo Instagram ha messo un post con una didascalia per incoraggiare il figlio nella nuova avventura. “Per noi che crediamo da sempre in te, per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te… sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso”, con questa frase di augurio, dopo l’esperienza finita male a Roma, la mamma dell’ex 22 giallorosso, spera che possa riaccendersi la forza che Zaniolo aveva fatto intravedere, ma che aveva smarrito.

Arrivato al Galatasaray a mercato invernale finito in Italia, Zaniolo, che prima aveva chiesto la cessione, rifiutato la convocazione e declinato il Bournemouth, anche in modo poco elegante, non incontrandone gli agenti. Finito fuori rosa, Tiago Pinto si è accontentato della sistemazione turca, per rendere felici e soddisfatte tutte le parti in causa.