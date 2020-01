La lunga corsa di Kalinic, un anno senza segnare

Se corsi e ricorsi hanno un significato, giovedì contro il Parma in Coppa Italia sarà il giorno di Nikola Kalinic. Sarà infatti indisponibile Dzeko, a causa della squalifica rimediata il 30 gennaio dell’anno scorso a causa di uno scatto d’ira in quel nefasto 7-1 contro la Fiorentina. La cosa bizzarra è che la gara contro gli emiliani capita il 16 gennaio, esattamente un anno dopo l’ultimo goal di Kalinic. Il croato segnò al minuto 12 in Copa del Rey con la maglia dell’Atletico Madrid contro il Girona. Lo riporta Il Corriere dello Sport.