La Lega e il suo futuro. La Serie A deve decidere se aprire la porta ai fondi

Corriere della Sera (M. Colombo) – I club di Serie A sono alle porte di una decisione potenzialmente storica. Nella giornata di oggi, più precisamente alle ore 14, sono chiamati a dare una risposta in merito alla questione diritti televisivi, che dovrebbe veder nascere un accordo valido per le prossime stagioni. La Serie A è divisa in questa trattativa con una minoranza capeggiata da Lotito che rema contro. Dall’altra ci sono Juventus, Milan, Inter, Roma, Torino, Fiorentina, Sassuolo, Genoa che spingono per accettare l’offerta avanzata da Cvc in partnership con Advent e Fsi, così da diventare soci al 10% della media company che verrà creata con la Lega e per poter usufruire subito dei fondi da 1,6 miliardi, che vedrà un anticipo di 1,1 miliardi da versare al momento del closing e che potrebbe ridare ossigeno ai conti dei club. Gli scettici fanno leva sui punti oscuri ancora da chiarire in primis il presunto conflitto con la Legge Melandri rilevando che i fondi si troverebbero al contempo nel ruolo di azionisti e advisor della Lega.