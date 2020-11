La gioia di Milanese: “Un sogno diventato realtà, oggi il giorno più bello della mia vita” – FOTO

Con il risultato al sicuro, Paulo Fonseca ha avuto la possibilità di far esordire Tommaso Milanese con la maglia della Roma, nella gara vinta per 5 a 0 contro il Cluj in Europa League. Il centrocampista classe 2002 è riuscito anche ad incidere nel match, offrendo l’assist a Pedro per la rete del pokerissimo giallorosso. Il giocatore della Roma Primavera ha commentato la sua prima partita tra i professionisti sul suo profilo Instagram. Questo il suo commento: “Un sogno diventato realtà… 5/11/2020, il giorno più bello della mia vita”. Di seguito, il post originale.

https://www.instagram.com/p/CHOWY4ZBK4Z/?igshid=gbqj0jze92w3&fbclid=IwAR0jBKRbHnFZYzLBXd46xicjyK0Qqb97JS5LjmGqKV9a8LQz0coWddsgssY