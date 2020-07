La Fiorentina vuole Daniele De Rossi come prossimo allenatore

Finita la carriera da giocatore con l’esperienza in Argentina al Boca Juniors, Daniele De Rossi è pronto ad intraprendere quella da allenatore. Alcune squadre in Italia lo stanno valutando come tecnico per la prossima stagione. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, su Twitter, la Fiorentina starebbe pensando proprio all’ex centrocampista e bandiera della Roma come allenatore, per il post Iachini. Di seguito, il tweet originale: