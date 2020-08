Corriere dello Sport (A.Ramazzotti) – Il calendario della Serie A fa discutere, ma una cosa sembra essere certa: dopo 13 anni la finale di Coppa Italia torna a San Siro e non si giocherà all’Olimpico. Tutto questo perchè il 18 maggio la UEFA vuole lo stadio della Capitale per la partita inaugurale di Euro 2021 Turchia-Italia. Non sembrano esserci margini di trattativa per una consegna posticipata di 48 ore. Come questa stagione, quindi, Roma e Lazio chiuderanno il loro campionato fuori casa.