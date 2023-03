La filosofia di Mourinho: abolite le reti bianche

Corriere della Sera (M. Ferretti) – C’è un dato relativo al rendimento della Roma che dà spazio a variegate interpretazioni: la squadra di José Mourinho non ha mai pareggiato per zero a zero. Né in campionato né in Coppa Italia e neppure in Europa League. Mai. Come spiegarlo? Complicato rintracciare risposte certe, meglio affidarsi alle ipotesi. Proviamo. Casualità? Chissà, può darsi. Atteggiamento tattico? Forse no. Mentalità? Forse sì.

Nell’era dei tre punti a vittoria, il “punticino” viene considerato una mezza sconfitta e così si è cominciato a osare maggiormente. La politica del piccolo passo per volta non paga più, quindi meglio tentare di portare a casa il massimo anche rischiando di non rimediare nulla.

La Roma, segnando e subendo sempre almeno un gol, ha pareggiato cinque volte in serie A e una in EL. Sei “ics” su 34 partite. E domani all’Olimpico affronterà la Juventus che, in campionato, ha pareggiato solo una volta per zero a zero (in agosto in casa della Sampdoria.