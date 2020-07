La figlia di Nela: “Cancellano la storia”

Corriere dello Sport – Sebino Nela non è più dirigente della Roma Femminile e non ricopre più alcun ruolo all’interno della società. L’allontanamento del padre ha creato parecchio malumore anche alla figlia Ludovica, che su Facebook ha pubblicato un post con tono a dir poco polemico: “Hai sudato, gioito e pianto per la tua Maglia, la tua Squadra, la tua Roma, la tua Città d’adozione. Hai continuato a servirla e ad onorarla in nome di quei valori e di quella storia che questa società ha voluto cancellare. Ieri qualcuno ha voluto che tu non facessi più parte di QUESTA Roma. Ma la verità, mio adorato papà, è che TU SEI LA STORIA DELLA ROMA e questo nessuno potrà cancellarlo dalla memoria di chi ti ha visto indossare quella maglia. ♥️ Ad maiora incredibile Hulk, ad maiora Papà“.