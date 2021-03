Kumbulla sbarca a Roma: “Come sto? Non sono preoccupato, ma vediamo” – VIDEO

Marash Kumbulla mette in apprensione la Roma. Il difensore albanese ha lasciato il ritiro della nazionale albanese in anticipo ed è tornato a Roma in serata. Il difensore, atterrato alle 19:55 a Fiumicino con volo diretto da Tirana, aveva accusato un problema al ginocchio destro nel match vinto contro l’Andorra.

Come riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi, il classe ‘2000 ha risposto circa le sue condizioni. Queste le parole: “Come sto? Vediamo, non lo so. Non sono preoccupato. È successo nel secondo tempo, ho sentito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi l’ho sentito”.