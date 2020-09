Kumbulla fino al 2025. Così nasce una difesa di giovani colossi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Alla Roma è sbarcato ieri Marash Kumbulla, primo vero acquisto attribuibile alla gestione Friedkin. Il ‘gigante’ è in arrivo dall’Hellas Verona e occuperà la casella più a sinistra della difesa a 3 di Paulo Fonseca, e formerà con Ibanez e Mancini il trio difensivo più giovane d’Italia – media di 22,7 anni –. Tutto questo, ovviamente, senza contare Smalling che non è un giocatore giallorosso. Saranno loro i titolari per la prima in Serie A, proprio contro il Verona. Ieri il centrale albanese è arrivato nella Capitale, poi le consuete visite mediche a Villa Stuart. Oggi la firma sul contratto che prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione, a salire. La parte fissa dovuta al Verona, però, si abbasserà sensibilmente con l’inserimento nella trattativa di Mert Cetin – 1 milione per il prestito + 7 per il riscatto – e due giovani del vivaio