Kumbulla c’è: per lui la chance di un nuovo inizio

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Adesso è tutto nelle sue mani. Marash Kumbulla è l’unico degli esclusi contro il Napoli ad aver ricevuto il “perdono” di José Mourinho dopo il fiasco di Conference League e a esser partito per Cagliari. A dirla tutta, forse più che un vero e proprio perdono, la sua convocazione per la gara di questa sera è una necessità del tecnico giallorosso. Perché senza Smalling l’albanese è l’unico difensore centrale a disposizione della Roma, quindi indispensabile per avere un ricambio in panchina in caso di infortuni o cambiamenti tattici.

Ciò non toglie che per Kumbulla questa dovrà essere senz’altro una situazione da sfruttare a suo vantaggio per farsi trovare pronto in caso di bisogno e per far dimenticare al tecnico tutti gli errori commessi in Norvegia.

Contro il Bodo-Glimt l’ex Hellas Verona è stato tra i peggiori in campo. Schierato titolare, il centrale di Peschiera del Garda ha sbagliato praticamente tutto dal primo all’ultimo minuto. Disorientato da una difesa totalmente inedita con Ibañez suo compagno di reparto, Calafiori e Reynolds sulle fasce, ha giocato una partita in apnea, subendo le offensive avversarie e perdendo spesso il tempo negli interventi.