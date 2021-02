Kumbulla: “A Roma mi sto trovando bene. All’inizio mi sono sentito piccolo”

“Ci sono molte differenze tra Roma e Peschiera del Garda, dove sono nato e cresciuto. Peschiera è fuori Verona, vicino al Lago di Garda. All’nizio qui mi sono sentito piccolo, Roma è enorme e incomparabile a Verona, però mi sto trovando molto bene. La macchina la utilizzo per andare agli allenamenti o fare la spesa con la mia ragazza, in media farò 20 chilometri al giorno. Per una decina di giorni all’inizio ho usato il navigatore, ci sono tante strade, è difficile qui, poi ho imparato la strada e ora non ne ho più bisogno. I romani mi sono molto simpatici e mi fanno ridere, ogni tanto parlo anche io magari come loro, quando ci salutiamo. Andiamo in giro ‘alla romana’”.