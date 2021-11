Krunic: “Abbiamo vinto meritatamente”

Rade Krunic, centrocampista del Milan, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Milan 1-2. Queste le sue parole:

KRUNIC A DAZN

La partita?

Abbiamo vinto meritatamente, poi dopo il gol di Ibrahimovic è andata bene. Abbiamo sofferto un po’ dopo l’espulsione di Theo.

Cosa c’è di speciale in questo gruppo?

Ci aiutiamo l’uno con l’altro, ci vogliamo bene perché tutti danno il massimo, anche chi gioca meno tipo me o Castillejo. Abbiamo 26 giocatori e siamo tutti insieme per lo scudetto.

Vi sentite i più forti?

Come qualità di squadra non lo so, come gruppo mi sento più forte sì.

Lo scudetto non è più tabù?

Non volevo dirlo, però lo stanno dicendo tutti (ride, ndr). Sta parlando il campo.