Il Tempo (M. Cirulli) – Continua a svuotarsi l’infermeria in casa Roma. Ieri, a due giorni dal derby, a Trigoria si è rivisto in gruppo anche Kristensen. Il danese torna così a disposizione di De Rossi dopo un mese di stop a causa di un infortunio al flessore sinistro rimediato con il Monza e punta a una convocazione contro la Lazio.

Per la stracittadina saranno quindi agli ordini del tecnico tutti gli elementi della rosa ad eccezion fatta per Azmoun, che ha svolto un allenamento personalizzato per recuperare la lesione ai flessori della coscia sinistra.

Oggi al centro sportivo Fulvio Bernardini si svolgerà la rifinitura, con De Rossi che potrà così sciogliere gli ultimi dubbi di formazione riguardanti principalmente la difesa: il sostituto dello squalificato N’Dicka e i due ballottaggi sulle fasce: Celik o Karsdorp sulla destra, Spinazzola o Angeliño sul lato opposto. Quesiti che potrebbero essere sciolti durante la conferenza stampa che si terrà questa mattina alle 10.30, con l’ex centrocampista che tornerà a parlare alla vigilia di un match dopo tre settimane: l’ultima occasione fu infatti lo scorso 14 marzo prima del ritorno con il Brighton.