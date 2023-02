Konsel: “Cara Roma, fai attenzione. Il Salisburgo corre e pressa”

“In attacco ci sono Okafor e Fernando che adesso è tornato dall’infortunio ed è molto rapido. A centrocampo Seiwald e Sucic, il rifinitore. Non è facile giocare contro di loro, hanno fatto esperienza in campo internazionale. All’inizio uscivano contro piccole squadre, mentre in Champions quest’anno tutto sommato hanno fatto una bella figura”.

“Sì, perché se giocano come hanno fatto in altre partite internazionali, diventano una buona squadra. Sono forti fisicamente, pressano e amano attaccare”.

La Roma dei titolari ha le carte in regola per batterli?

Stessa felicità provata quando è stato annunciato Mourinho?

“Sì, non lo conosco personalmente ma è un vincente. Non gli si può dire nulla. Ho sentito delle critiche, ma non le capisco. Lui è un po’ come Capello, vuole sempre di più”.