Kluivert: “Vorrei restare in Germania. Non ho parlato con Mourinho. Potrebbe chiamarmi, ma non l’ha fatto”

Dopo una stagione in prestito al Lipsia in Bundesliga, Justin Kluivert parla del suo futuro e del desiderio di rimanere in Germania. Il calciatore olandese non ha avuto contatti con José Mourinho, nonostante sia ancora sotto contratto con la Roma. Queste le sue parole, ai microfoni di ESPN:

“Mi piacerebbe rimanere qui, il club tra l’altro gioca la Champions League. Sto bene in Germania, mi piace la Bundesliga e la squadra. Ho già parlato con il nuovo allenatore Marsch: ho un buon presentimento e spero anche lui. Vedremo… Non ho ancora firmato e sono ancora sotto contratto con la Roma. Mourinho? Non ho parlato con lui. Potrebbe chiamarmi, ma non lo ha ancora fatto“.