Karsdorp: “Lavoro per ritornare come prima”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Sono felice di essere qui“. Un mese fa Karsdorp era con un piede e mezzo fuori da Trigoria. La Roma lo aveva ceduto prima all’Atalanta e poi al Genoa prima che lui facesse saltare le cose. Stasera giocherà la sua terza gara consecutiva da titolare: “Credo di poter fare ancora tanto per la Roma, l’idea di una cessione appartiene al passato. La scorsa estate ho parlato anche con i Friedkin: è stato un bell’incontro“. Per un calciatore in ripresa ce n’è un altro che non esce dal tunnel degli infortuni: Pastore. L’intervento all’anca non sta dando gli effetti sperati e si sta valutando una nuova operazione. Se non dovesse tornare in campo in tempo ragionevole la Roma potrebbe pensare al termine del contratto.