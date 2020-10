Karsdorp: “Dobbiamo arrivare tra le prime 4 in campionato e fare bene in Europa League, ho fiducia in questa squadra” – VIDEO

Rick Karsdorp ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’argomento infortuni. Il calciatore olandese ha anche parlato del nuovo sistema di gioco e dei suoi obiettivi per il campionato e l’Europa League. Queste le sue parole, dall’account Twitter della Roma:

“Subire un infortunio non è mai facile, soprattutto dal punto di vista psicologico. A maggior ragione se gli infortuni si ripetono. Poi è difficile rientrare e tornare ai livelli a cui si era prima. Perché se non si gioca per molto tempo e poi si va in campo per diversi match ravvicinati c’è il rischio che ci sia una ricaduta, come è successo a me. Ho giocato le partite di pre-campionato e dopo la prima in Serie A mi sono infortunato di nuovo. Sono situazioni difficili ma ora sono tornato. Per me ora è importante allenarmi tutti i giorni, giocare e continuare su questa strada, per rafforzare il corpo e trovare il ritmo giusto. Per me questo è un nuovo sistema di gioco, ma è un tipo di gioco che mi piace. Giochiamo a 3 dietro, o a 5, a seconda di come si voglia vedere: in fase offensiva si possono portare 4 o 5 giocatori nei pressi della porta avversaria e a me piace il calcio offensivo, come a tutti credo. Bisogna vincere le partite così da arrivare tra le prime 4 in campionato. E poi bisogna far bene in Europa League. Ho molta fiducia in questa squadra, ci alleniamo bene ed il livello è molto alto“.

"I really have a lot of confidence in this team." 💬 Rick Karsdorp speaks ahead of #RomaCSKA!

#ASRoma #MilanRoma pic.twitter.com/8fECqg1scN — AS Roma English (@ASRomaEN) October 28, 2020