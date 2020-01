Kalinic-Under, duo spuntato all’attacco del Parma

Il girone di ritorno della Roma sarà una lunga rincorsa al quarto posto. Domani a Parma la possibilità di dimostrare la volontà, rimarcata dal club, di puntare alla Coppa Italia. Alcuni giocatori sono chiamati a dare un segnale all’apatia che sta caratterizzando la loro stagione e i riferimenti sono a Kalinic e Under che partiranno titolari. Dzeko è squalificato e Zaniolo ha chiuso anzitempo la sua stagione. Per i primi cxitati il 2019 si è concluso con un misero gol all’attivo. Kalinic ha segnato il 16 gennaio 2019 contro il Girona mentre Under il 25 agosto contro il Genoa. Ad entrambi si chiede una risposta sul campo. Under, nelle idee di Fonseca, è partito da titolare e dopo un’estate convincente è stato penalizzato dall’infortunio avuto. Una volta tornato a disposizione non è più riuscito ad incidere e l’exploit di Zaniolo gli ha chiuso tutto gli spazi. Lo scrive Il Messaggero.