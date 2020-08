Juventus, sono 24 i convocati da Sarri. Assente Cristiano Ronaldo

La Juventus ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati dal tecnico Maurizio Sarri per l’ultima sfida di campionato, in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium contro la Roma. Sono assenti Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, oltre a Dybala e Douglas Costa, out per infortunio.Β Questa la lista dei convocati, condivisa dall’account Twitter dei bianconeri:

Portieri

Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori

Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta.

Centrocampisti

Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Peeters, Muratore.

Attaccanti

Cuadrado, Bernardeschi, Higuain, Olivieri, Zanimacchia, Vaioni.