Juventus-Roma, i convocati di Allegri: fuori De Ligt e Dybala. C’è Morata – FOTO

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma. Una sorpresa nella lista: non è presente De Ligt, out per un affaticamento all’adduttore. Non c’è nemmeno Dybala, non ancora al meglio. Torna invece Alvaro Morata. Questa la lista completa:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge.