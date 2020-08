Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. All’indomani dell’eliminazione negli ottavi di Champions League contro il Lione di Rudi Garcia, il tecnico toscano viene allontanato dalla panchina bianconera. La vittoria dello Scudetto dunque non basta all’ex allenatore di Napoli e Chelsea per convincere la dirigenza a confermarlo. Adesso a Torino si ragiona per il futuro, con diversi nomi, sia italiani che stranieri, pronti a prendere il posto di Sarri.