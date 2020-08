Juve-Roma, prove con vista Europa

Il Messaggero (A. Angeloni) – Juventus-Roma, stasera, allo Stadium, conta zero. E conterà zero anche una vittoria dei giallorossi che mai, da quando esiste il nuovo stadio bianconero, hanno portato a casa un solo punto. Se così sarà, quel risultato positivo finirà nella statistica e magari pochi ricorderanno che il match contava, appunto, zero. Proprio per questo motivo le formazioni vedranno una prevalenza di seconde linee in campo. Fonseca in difesa fa riposare Kolarov e sostituisce Mancini con Ibanez e Fazio. A centrocampo ci saranno dal primo minuto Villar, Calafiori e Zappacosta. Davanti, con Zaniolo, anche Perotti e Kalinic.