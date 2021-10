Juve e Inter vincono di forza

Il Tempo (S. Pieretti) – La Juventus si prende il derby grazie a un gol di Locatelli a quattro minuti dal termine. Il tiro dalla lunetta vale tre punti; nell’occasione ottima l’assistenza di Rabiot, chirurgica la conclusione di destro L’Inter di Inzaghi vince in rimonta contro il Sassuolo grazie a una partita monumentale di Dzeko. Emiliani in vantaggio grazie a Berardi che realizza un rigore assegnato per un fallo di Skriniar su Boga. Nel recupero, azione contestata dal Sassuolo; Handanovic esce dall’area e ha un contatto con Defrel: l’attaccante finisce a terra, gli emiliani reclamano l’espulsione, Pairetto sorvola. L’ingresso in campo di Dzeko cambia il volto alla partita. L’ex romanista firma il pareggio con un colpo di testa, poi conquista un rigore. Lautaro – dagli undici metri- regala il successo ai campioni d’Italia.