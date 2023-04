Juric: “Rigore-regalo. Da qui alla fine il Toro proverà a fare di più”

La Gazzetta dello Sport (M. Pagliara) – Ivan Juric si aspettava un Torino differente rispetto a quanto visto ieri contro la Roma e non ha affatto apprezzato il regalo in avvio di partita dal quale nasce il rigore di Dybala: “Era già accaduto contro il Napoli e poi si è ripetuto anche questa volta: abbiamo regalato subito un gol agli avversare. È una cosa che non può succedere. Dopo il rigore abbiamo provato a fare la partita, ma non siamo riusciti a segnare contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. I regali si pagano e alla fine è giusto così”. Poi si è soffermato sull’andamento stagionale: “La squadra sta dando quello che deve dare. È giusto aspirare a qualcosa in più, ma in questo momento devo dire che stiamo facendo bene. Siamo in questa zona grigia di classifica, ma è la nostra. Nelle prossime gare proveremo a fare di più per avere un bel finale”.