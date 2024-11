Il Tempo (M. Cirulli) – Continua il momento negativo della Roma e, dopo il pareggio in Belgio, Juric cerca di trovare spiegazioni. Il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il match cercando anche di trovare spunti da cui ripartire:

«Ci sono stati tratti positivi, dove abbiamo fatto cose giusti, ma anche momenti di negatività. Il risultato è negativo, ma sicuramente è meglio un punto che nulla. Non possiamo essere soddisfatti della prestazione. Stiamo facendo degli errori, capita. Mi dispiace per i ragazzi, perché stanno dando tutto e non riusciamo a raccogliere quello che vorremmo».

«Nel secondo tempo siamo partiti bene, in questo momento di non brillantezza non riusciamo a portare a casa la partita. Con una vittoria oggi si poteva tornare a Roma contento, ma ogni volta succede qualcosa. Bisogna avere resilienza e guardare oltre con la forza di tutti».

Adesso testa al Bologna, senza pensare a possibili decisioni societarie: «Devo fare il massimo nel mio lavoro, perché non posso influire in altre cose. Avremo poche ore per preparare la prossima gara, cercheremo di farlo nel miglior modo possibile».

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]