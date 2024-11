Dopo l’1-1 in Belgio contro l’Union SG, la Roma riprenderà gli allenamenti domani alle 12:00, per prepare il prossimo impegno di Serie A, con il Bologna. Gli uomini di Juric, dopo il pareggio in Europa League, si riproiettano al campionato, prima della sosta per le Nazionali.

Foto: [Paolo Bruno] via: [Getty Images]