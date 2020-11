Juric esalta Kumbulla: “Non ho fatto un lavoro spettacolare con lui, Marash è andato da solo

Domani sarà alle 20:45 si affronteranno il Verona di Juric e l’Atalanta di Gasperini, match valido per la decima giornata di Serie A. Il tecnico dell’Hellas ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato anche sull’ex difensore del Verona Marash Kumbulla, ora alla Roma. L’albanese è arrivato in estate proprio dai Scaligeri per due milioni più i cartellini di Cetin, Cancellieri e Diaby. Queste le sue parole:

“Con Kumbulla non penso di aver fatto un lavoro spettacolare: gli ho detto cinque cose, abbiamo lavorato bene, ma penso ad esempio di aver fatto meglio con Empereur. Marash è andato da solo“.