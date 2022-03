Julio Sergio diventa procuratore, l’annuncio sui social: “Nuove sfide e nuovi traguardi”

Julio Sergio, ex portiere che dal 2006 al 2013 ha vestito la maglia della Roma, con un post su Instagram ha informato tutti di voler entrare a far parte del mondo della rappresentanza sportiva. Il 43enne, oggi allenatore in seconda del Coritiba, a corredo della foto condivisa sui social scrive: “La vita è un processo di apprendimento costante. Il calcio, prima da giocatore e poi da allenatore, mi ha regalato emozioni, esperienze e gioie che ogni bambino sogna di vivere. Oggi mi preparo ad avviare una carriera da procuratore: voglio consigliare, gestire e mediare le carriere degli atleti. Userò tutta la mia esperienza e le mie relazioni nel mondo del calcio per aiutare i giocatori nel miglior modo possibile. Nuovi traguardi, nuove sfide, ma con la stessa volontà e determinazione di fare sempre il meglio”.