José scatta: “Già al lavoro”. Fonseca vicino al Tottenham

Il Messaggero (S.Carina, E.Trotta) – Deve ancora sbarcare, ma al programma “Late Show”, José Mourinho regala l’impressione di avere già tutto sotto controllo. Dalla comunicazione (con la conferma dell’inizio del ritiro il 6 luglio) all’organizzazione della pre-season (“Penso che le prime due o tre settimane le passerò con la squadra“), dal mercato alla ristrutturazione interna di Trigoria. Se le linee guida sulle partenze e gli arrivi seguono i suoi dettami, difficile non pensare che anche nella rivoluzione che ha coinvolto il settore giovanile non ci sia la sua supervisione.

Ieri il club ha confermato quanto era trapelato nei giorni scorsi: Vincenzo Vergine sarà il nuovo responsabile. Un nuovo tassello che andrà a completare la ristrutturazione voluta da Pinto che ha come obiettivo finale quello di “ricreare una forte identità romana e romanista nel vivaio”. L’obiettivo della Roma è concentrare gli investimenti sui ragazzi Under 16, un compito delicato affidato alla professionalità di Bruno Conti. Gli Under 17 e 18 invece saranno coordinati da Lo Schiavo. Nuove mansioni per De Sanctis che sarà il vice di Pinto e curerà i contratti e la transizione dei ragazzi che si stanno affacciando in prima squadra. Intanto Fonseca è pronto a tornare in panchina, scelto da Fabio Paratici per guidare il Tottenham. L’operazione si è conclusa ieri, grazie ad un blitz milanese del neo dirigente degli Spurs, in ottimi rapporti con un intermediario vicino all’allenatore.