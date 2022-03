Javier Pastore rischia una lunga squalifica: il motivo

L’ex trequartista della Roma, Javier Pastore, rischia una lunga squalifica. Nel match disputatosi tra Elche e Barcellona, l’argentino nonostante non sia sceso in campo ha avuto modo di ritagliarsi un posto nel tabellino della gara. Dopo un rigore negato alla sua squadra, che sarebbe valso il pareggio contro i blaugrana, El Flaco ha protestato in maniera animata nei confronti dell’arbitro Hernandez. All’88’ ha ricevuto un rosso diretto.

Il direttore di gara nel suo referto – come rivela Marca – ha scritto: “All’88’ il giocatore (15) Pastore, Javier Matias, è stato espulso dopo essersi rivolto a me in questi termini: ‘figlio di pu..ana’, ascoltato dal quarto arbitro”. El Flaco adesso rischia una lunga squalifica che va da 4 a 11 giornate.