Jankto: “Vittoria è un regalo per i nostri tifosi che non sono allo stadio. È un onore vincere contro squadre come la Roma”

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, è stato intervistato durante il post-partita di Sampdoria-Roma 2-0. Queste le sue parole:

JANKTO A SKY SPORT

“Innanzitutto complimenti a tutta la squadra, questa vittoria è un regalo per i nostri tifosi che non sono allo stadio. Quando vinciamo con le big come Roma e Inter è un onore. Se faccio gol è più bello di quando dipingo. Come hobby dipingo, ma è ovvio che il calcio è al primo posto e sono felice di poter aiutare così la squadra. Ho superato il mio record quindi sono contento, ci mancano 4 partite e dobbiamo lottare come oggi, con l’aggressività e la mentalità giusta“.