Italia Under 20, Volpato convocato per il Torneo 8 Nazioni

La Nazionale italiana Under 20 torna in campo per le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni, contro Germania (in testa alla classifica con un punto di vantaggio sugli Azzurrini) e Norvegia, rispettivamente il 24 e 28 marzo. Il c.t. Alberto Bollini ha convocato 26 calciatori: 9 nati nel 2001, 15 nel 2002 e 2 nel 2003. Nella lista dei giocatori figura anche il giallorosso Cristian Volpato.

Elenco dei convocati

Portieri: Denis Franchi (Paris Saint-Germain), Alessandro Russo (VV Sint-Truiden), Alessandro Sorrentino (Pescara);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Riccardo Calafiori (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Circati (Parma), Christian Dalle Mura (Pordenone), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Andrea Papetti (Brescia), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Salernitana);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Fiorentina), Jean Freddi Pascal Greco (Catania), Giuseppe Leone (Juventus), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Simone Panada (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Cristian Volpato (Roma), Emanuele Zuelli (Juventus);

Attaccanti: Riccardo Ciervo (Sassuolo), Sebastiano Esposito (Basilea), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Edoardo Vergani (Salernitana).