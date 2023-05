Italia U20, Faticanti e Baldanzi al mondiale

Corriere dello Sport (G. Marota) – La Figc ha comunicato i 21 calciatori scelti da Carmine

Nunziata per il Mondiale Under 20, in programma in Argentina dal 20 maggio all’11giugno. Gli azzurrini affronteranno Brasile (21/05), Nigeria (24/05) e Repubblica Dominicana (27/05) nel girone D e si ritroveranno domenica a Roma, per partire lunedì alla volta di Mendoza. Tra i selezionati figurano Pafundi, pupillo del Ct. Mancini in Nazionale A, e Baldanzi, già protagonista in Under 21.

Mancheranno invece Coppola (Verona), Terracciano (Verona), Fabbian (Reggina), Nasti

(Cosenza), Fazzini (Empoll), Ndour (Benfica) e Volpato (la Roma ha dato l’ok per Faticanti e Pisilli, ma non per l’italoaustraliano), oltre ad alcuni ragazzi ormai considerati fuori categoria come Gnonto, Scalvini e Miretti. Convocazioni figlie di lunghe trattative coi club: il Mondiale U20 è fuori dalla date comprese nel calendario FIFA e le società possono anche decidere di non far partire gli atleti.