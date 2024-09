Il ct degli Azzurri, Luciano Spalletti, ha parlato al termine della sfida con Israele. Queste le sue dichiarazioni:

SPALLETTI AI MICROFONI DELLA RAI

La partita?

“L’Italia ha vinto in maniera splendida. Le insidie si sono viste nel primo tempo, loro si sono abbassati molto. Per un po’ di stanchezza magari non sei lucido. Ma noi lo siamo stati. La squadra è maturissima, non matura. Anche stasera sono stati molto bravi nel riconoscere le posizioni. Si trovano a occhi chiusi in certe circostanze”.

Buongiorno?

“Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà. Ciò che conta è essere usciti vittoriosi. Noi cerchiamo di lavorare con il mister negli allenamenti. È importante giocare, allenarci insieme. Mi sono trovato molto bene”.