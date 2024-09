Panchina iniziale per Celik nella sfida tra Turchia e Islanda, valida per la seconda giornata di Nations League. Il ct dei turchi, l’ex attaccante giallorosso Vincenzo Montella, ha deciso di non schierare tra i titolari il terzino della Roma, entrato solo al 73’. 3-1 il risultato finale, grazie alla tripletta di Akturkoglu.