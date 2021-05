Italia, prova di resistenza

Il Messaggero (A.Angeloni) – Se non è la prova per chi non resta, poco ci manca. La lista dei 26, Mancini, vuole consegnarla entro il 30, e sarà composta da 3 portieri, 9 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti. Un po’ di dubbi, soprattutto per via degli infortuni che hanno colpito calciatori importanti. Stasera, a Cagliari contro il San Marino, una piccola prova tattica, sui movimenti offensivi e di uomini. Quello che preoccupa di più Mancini è Sensi che è il vice designato di Jorginho, il regista titolare. Non essendoci Sensi, in cabina di regia agirà Cristante che, in condizioni normali, è in ballottaggio con Pessina: quindi potrebbero essere convocati entrambi, a meno che Mancini non decida di considerare Bernardeschi centrocampista. Al contrario, se la gioca con Grifo e Politano.