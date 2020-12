Italia, Mancini: “Spero di riavere Zaniolo per le qualificazioni. Di certo lo avremo per l’Europeo”

Il ct della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha parlato in seguito ai sorteggi per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022 soffermandosi anche sul futuro di Nicolò Zaniolo in azzurro. Queste le sue parole:

“Spero di avere Zaniolo già per le qualificazioni, a marzo saranno passati 6 mesi e ci può stare come tempo di recupero. E’ un ragazzo forte, è chiaro che non deve rischiare nulla: se deve perdere un mese, meglio perderlo adesso per poi rientrare con continuità. Spero di averlo a marzo, se non dovesse essere così lo avremo certamente per l’Europeo”.