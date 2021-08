Italia, Mancini “rilancia” Zaniolo

Corriere dello Sport (A.Santoni) – Venerdì prossimo Mancini riaccenderà i riflettori sulla Nazionale. E’ già tempo di convocazioni per la nuova stagione, quella della qualificazione ai Mondiali in Qatar. Tre partite contro Bulgaria a Firenze, Svizzera a Basilea e Lituania a Reggio Emilia. Per l’occasione il ct proporrà un’Italia extra large formata dai 25 eroi dell’Europeo (tranne Spinazzola) e un’altra decina di giocatori. Tra i nomi manciniani ci sarà anche quello di Zaniolo. Se il settembre del 2018 è stato quello della scoperta, quello del 2019 è stato quello dell’assenza dopo i problemi insieme a Kean e infine quello del 2020 è stato quello dello shock per la rottura del crociato. Il rosso preso contro la Fiorentina non peserà, il romanista sarà convocato.