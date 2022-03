Italia, Mancini lascia il ritiro a causa di un problema al piede

Non ci resta che la Turchia, un amichevole di poco rilievo dopo la seconda uscita consecutiva ai playoff di un Mondiale. Alcuni degli Azzurri protagonisti nel match contro la Macedonia del Nord hanno abbandonato il ritiro. Tra questi Gianluca Mancini che ha riportato un problema alla pianta del piede destro. Il difensore centrale tornerà quindi a Trigoria nelle prossime ore per preparare al meglio il ritorno in campo con la Roma. Oltre a lui anche Verratti, Jorginho, Immobile e Insigne hanno lasciato Coverciano e non saranno dunque disponibili per il match contro la Turchia in programma martedì 29 marzo.