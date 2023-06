Ultimo sforzo. Terminata la stagione con la Roma, le forze andranno impiegate per la nazionale. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha infatti convocato tre giallorossi per gli impegni di Nations League contro la Spagna, in programma giovedì 15 giugno a Enschede: Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Leonardo Spinazzola.

Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).